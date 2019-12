Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach/Riss - Rabiater Ladendieb

Mit einer Flasche Alkohol floh ein bislang unbekannter Mann aus einem Lebensmittelmarkt. Er schlug dabei nach einer Angestellten.

Ulm (ots)

Zum Glück unverletzt blieb eine Angestellte eines Lebensmittelmarktes in der Leipzigstraße, als ein Dieb nach ihr schlug. Sie konnte den Schlägen ausweichen. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau am Montagnachmittag gegen 17.00 Uhr auf einen 45-50 Jahre alten Mann aufmerksam, weil er eine Flasche Alkohol in seine Jacke steckte. Daraufhin sprach ihn die Angestellte an. Der Mann ließ nun abgepackte Lebensmittel auf den Boden fallen, die er ebenfalls entwendet hatte und ging weiter in Richtung Ausgang. Als ihn die Verkäuferin nochmals ansprach, drehte sich der Mann um und schlug nach ihr, ohne sie zu treffen. Danach verließ der Dieb mit dem entwendeten Alkohol im Wert von ca. 12 Euro das Geschäft. Die Polizei fahndete nach dem Unbekannten, konnte ihn aber nicht dingfest machen. Sie sicherte Spuren und ermittelt nun wegen eines räuberischen Diebstahls.

++++++++++++++++2417713 Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell