POL-UL: (HDH) Heidenheim - Verprügelt und ausgeraubt

Die Geldbörse und ein Handy sollen zwei Unbekannte einem 19-Jährigen am Freitag in Heidenheim abgenommen haben.

Laut Mitteilung der Polizei sei der Mann gegen 23.30 Uhr in der Karlstraße in Richtung Stadtmitte gegangen. Hierbei sollen ihn die zwei Täter angegriffen und mit Fäusten geschlagen haben. Das Handy und die Geldbörse sollen sie ihm abgenommen haben, sagte der Mann später der Polizei. Danach seien die Unbekannten in Richtung Bahnhof geflüchtet. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei gegen die Unbekannten. Die seien etwa 19 Jahre alt, 1,75 Meter groß und möglicherweise Südeuropäer. Einer soll einen weißen Kapuzenpulli getragen haben. Die Polizei bittet unter der Telefon-Nr. 07321/3220 um Zeugenhinweise.

