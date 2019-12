Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Finder rettet Weihnachten

Mehrere tausend Euro haben über Weihnachten zurück zum Eigentümer gefunden.

Ulm (ots)

Das Geld lag am Tag vor Heiligabend in einer öffentlichen Toilette in Ulm. Ein ehrlicher Finder entdeckte das Kuvert und brachte es sofort zur Polizei. Den Polizisten gelang es über Weihnachten, den Eigentümer zu ermitteln. Der Mann aus Nordrhein-Westfalen freute sich, als die Polizei ihm die Nachricht vom Fund seines Geldes brachte. Er konnte mittlerweile auch erklären, wie er das Geld verlor. Er hatte es demnach beim Verkauf einer hochwertigen Uhr in Ulm bekommen. Der Käufer, ein Privatmann, habe ihm das Geld übergeben. Der Verkäufer steckte es mit dem Kuvert in die Tasche, verlor es aber offenbar, als er die Toilette aufsuchte. Erst später habe er den Verlust entdeckt. Nachdem der Eigentümer des Geldes jetzt die Nachweise über den rechtmäßigen Besitz brachte, kann er das Geld bei der Polizei abholen.

