POL-UL: (UL) Oberstadion - Mutmaßlich Betrunkener rammt Gegenverkehr

Nach einem Unfall am Sonntag in Oberstadion soll ein 27-Jähriger geflüchtet sein.

Ulm (ots)

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war der Mann gegen 20.15 Uhr mit einem BMW in der Mühlhausener Straße in Richtung Munderkingen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrspur. Dort stieß er mit einem Audi-Fahrer zusammen, der geradeaus in Richtung Schloßberg fahren wollte. Ohne sich um den Schaden zu kümmern sei der BMW-Fahrer in Richtung Munderkingen geflüchtet. Die Polizei fand an der Unfallstelle das Kennzeichen des mutmaßlichen Flüchtigen. Ermittlungen führten zu einem betrunkenen 27-Jährigen. Der Mann musste Blutproben abgeben und sieht nun einer Strafanzeige entgegen. Einen Führerschein hat er nicht. Die Polizei aus Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Der BMW-Fahrer soll nach dem Unfall am Ortsausgang Oberstadion ein Auto überholt haben. Dessen Fahrer soll sich bitte unter der Telefon-Nr. 07391/5880 melden. Aufgrund der Beschädigungen am BMW kann die Polizei weitere Unfälle nicht ausschließen und bittet auch hier um Hinweise. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweis: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

