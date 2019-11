Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Motorraddiebe scheitern

Borken (ots)

Am Spiralschloss gescheitert sind Unbekannte, die in der Nacht zum Sonntag in Borken-Weseke ein Motorrad stehlen wollten. Die Täter hatten es auf ein Fahrzeug abgesehen, das an der Straße Im Kassemänneken gestanden hatte. Die Unbekannten hatten offensichtlich zunächst das Lenkradschloss aufgebrochen. Das zusätzlich angebrachte Spiralschloss verhinderte jedoch erfolgreich den Diebstahl. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 19.45 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell