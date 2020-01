Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Verkehrsunfall - Blechschaden von über 30000 Euro

Freiburg (ots)

In Bad Säckingen ist am Donnerstagmorgen, 30.01.2020, ein Verkehrsunfall passiert, bei dem niemand verletzt wurde, allerdings ein Sachschaden von über 30000 Euro entstand. Gegen 10:40 Uhr war ein 24 Jahre alter Skoda-Fahrer schon zur Hälfte aus einer Parklücke in die Waldshuter Straße gefahren und war noch am Rangieren, als es zum Streifvorgang mit dem Mercedes-Benz eines 80-jährigen kam, der in Richtung Innenstadt fuhr. Dadurch wurde der Skoda gegen einen geparkten Dacia gedrückt. Der Skoda und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Die Sachschäden liegen bei rund 15000 Euro beim Skoda, ca. 12000 Euro beim Mercedes-Benz und 4000 Euro beim Dacia.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell