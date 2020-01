Polizei Korbach

POL-KB: Twistetal-Twiste: Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Korbach (ots)

Ein Zeuge meldet Sylvester Nachmittag eine Sachbeschädigung an einer stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Ortsmitte von Twiste. Ein Unbekannter hatte den Blitzer mit roter Farbe besprüht. Wann genau die Tat geschah ist nicht bekannt. Zurück ließ er einen Schaden von mehreren hundert Euro. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Die Polizei gibt Tipps gegen die Lust an Beschädigung und Zerstörung. Schauen Sie nicht weg, wenn Sie beobachten, dass jemand öffentliche Einrichtungen oder Privateigentum beschädigt. Erstatten Sie Anzeige. Wenn Sie Zeuge von Vandalismus werden, geben Sie der Polizei möglichst genaue Hinweise zur Tatzeit, zum Tatort, zu den Tätern und zu eventuell benutzten Fahrzeugen.

