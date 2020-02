Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwarzwald-Baar-Kreis) Sturmtief Sabine entwurzelt viele Bäume (10.02.2020)

Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Das Sturmtief Sabine hat am heutigen Montagmorgen für einige Störungen gesorgt. In der Zeit von 4 Uhr bis 7 Uhr nahm die Notrufzentrale des Polizeipräsidiums Konstanz aus dem Schwarzwald-Barr-Kreis mindestens 40 Notrufe entgegen, in denen zahlreiche umgestürzte Bäume gemeldet wurden. Die meisten Verkehrsbehinderungen traten im Bereich Villingen-Schwenningen, gefolgt von St. Georgen und Donaueschingen ein. Weitere größere Schadensereignisse wurden der Polizei aus dem Bereich nicht gemeldet. Im Dauereinsatz waren ebenfalls die Feuerwehren aus den gesamten Landkreisen, die mit der Beseitigung der Bäume beautragt wurden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell