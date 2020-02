Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Unwetterbilanz Landkreis Rottweil 9.2.20 bis 10.2.20, 8 Uhr

Rottweil (ots)

In der vergangenen Nacht hat der Orkan "Sabine" auch im Landkreis Rottweil für zahlreiche Einsätze der Polizei und Feuerwehr gesorgt. Dem Führungs- und Lagezentrum der Polizei wurden im Kreisgebiet 28 umgestürzte Bäume gemeldet, die entweder ganz oder teilweise die Straßen blockierten. Menschen kamen dabei direkt nicht zu Schaden. Allerdings wich am Sonntagabend auf der B27 zwischen Neukirch und Rottweil eine 19-jährige Peugeot-Fahrerin einem Tannenzipfel aus, der auf der Straße lag. Sie kam dabei nach rechts von der Straße ab und fuhr eine Böschung hinunter, wobei sich das Auto überschlug und auf der Seite zum Liegen kam. Sie und ihr 16-jähriger Beifahrer wurden verletzt und mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von 5.000.- Euro. Durch den Wind wurden auch zahlreiche Gegenstände umhergeweht. Gegen Mitternacht wurde in Schramberg-Sulgen ein nicht ausreichend gesichertes Trampolin auf die Straße geweht, am frühen Morgen drückte der Wind in der Talstadt sogar einen leichten Motorroller von einem angrenzenden Anwesen in die Oberndorfer Straße. In Dunningen konnte auch ein Bauzaun und ein Altkleidercontainer dem Wind nicht mehr standhalten und fanden sich deswegen auf der Straße wieder. Auch in Dornhan machte sich ein Autoanhänger aufgrund des Windes selbständig und versperrte kurzzeitig die Hauptstraße. Das Dach eines Pferdeunterstandes in Waldmössingen löste sich durch den Wind aus der Verankerung und wurde in eine Stromleitung hochgeschleudert. Heruntergeschleudert wurden dagegen mehrere Ziegel von einem Wohnhaus in Herrenzimmern. Die Bösinger Straße musste deswegen abgesichert werden. Eine Schadensbilanz liegt nicht vor. Aufgrund des anhaltenden stürmischen Wetters muss mit weiteren Einsätzen gerechnet werden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell