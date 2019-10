Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zu viel getrunken

Ludwigshafen (ots)

Am späten Abend des 16.10.2019 kam ein Mitfünfziger in Oggersheim stark angetrunken nach Hause. Er versuchte, seine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus mit dem Schlüssel aufzuschließen. Als ihm dies nicht gelang, stemmte er sich mit seinem gesamten Körpergewicht gegen die Tür, um diese gewaltsam zu öffnen. Damit hatte er tatsächlich Erfolg. Er schaffte es, die gesamte Tür samt Türrahmen einzudrücken. Durch den Lärm aufgeweckt, rannte der tatsächliche Bewohner in seinen Flur und war äußerst erstaunt, seinen Nachbarn in seiner Wohnung zu sehen. In diesem Augenblick erkannte auch der Mitfünfziger, dass er in der falschen Wohnung war - er hatte sich im Stockwerk geirrt. Er entschuldigte sich vielfach für sein nächtliches Fehlverhalten und sicherte zu, für den entstandenen Schaden aufzukommen.

