Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Neunjähriger angefahren

Ludwigshafen (ots)

Am 17.10.2019, gegen 16.30 Uhr, fuhr ein Schulbus auf der Hohenzollernstraße in Richtung Sternstraße. Als er an der Haltestelle hielt, stieg ein Neunjähriger aus. Der Junge rannte noch während der Bus stand, ohne auf den vorbeifahrenden Verkehr zu achten, auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Dabei wurde er von einer 50-jährigen Autofahrerin, die laut Zeugen mit sehr geringer Geschwindigkeit an dem Bus vorbeifuhr, am Körper gestreift. Der Neunjährige klagte über Schmerzen und wurde ins Krankenhaus gebracht.

