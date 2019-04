Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Einbrecher scheitert

Am Dienstag wollte ein Unbekannter in Heidenheim in ein Gebäude einsteigen.

Ulm (ots)

Zwischen 9 und 16.30 Uhr machte sich der Einbrecher an einem Gebäude in der Pettenkoferstraße zu schaffen. Mit einem Werkzeug wollte er eine Tür aufbrechen. Die wurde zwar verbogen, hielt den Hebeln aber stand. So verschwand der Unbekannte ohne Beute. Die Polizei in Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen nach dem Unbekannten aufgenommen. Sie hofft auf Zeugenhinweise.

Hinweis der Polizei: Dieser Fall zeigt, dass der richtige Schutz einen Einbruch verhindert. Bessern sie den Schutz an Ihren Türen nach. Achten sie etwa auf eine stabile Verriegelung. Den richtigen Schutz empfehlen die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen sowie Broschüren der Polizei. Diese gibt es auf jeder Polizeidienststelle. Im Internet finden Sie Tipps zum Einbruchsschutz unter www.polizei-beratung.de und www.k-einbruch.de.

