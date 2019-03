Polizei Wuppertal

POL-W: W- Schlägerei endet für zwei Beteiligte im Krankenhaus

Wuppertal (ots)

Mehrere Personen schlugen sich am frühen Sonntagmorgen (10.03.2019) in einer Gaststätte an der Zeughausstraße in Wuppertal-Barmen. Gegen 03:45 Uhr, rückten die alarmierten Beamten an, da es in Folge einer körperlichen Auseinandersetzung zu Verletzten gekommen war. Einer von ihnen hatte bei der Schlägerei einen Schlag mit einem Stein abbekommen und musste deshalb ärztlich versorgt werden. Die Täter konnten unweit vom Tatort durch die Polizei kontrolliert werden. Hierbei stellte sich heraus, dass auch einer von ihnen schwerer verletzt war und medizinisch versorgt werden musste. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (weit)

