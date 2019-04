Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Bienen gestohlen

In den letzten Wochen stahl ein Unbekannter Bienenvölker in Bußmannshausen.

Ulm (ots)

Am Mittwoch stellte ein 58-Jähriger fest, dass seine Bienen fehlen. Die Bienen waren am Waldrand bei Bußmannshausen in Richtung Bühl untergebracht. Ein Unbekannter hatte in den letzten drei Wochen die vier Völker gestohlen. Nach Angaben des Bestohlenen muss der Unbekannte die Bienen betäubt und mitgenommen haben. Die Polizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun nach dem Täter.

Die Polizei rät: Stellen Sie ihre Bienenstöcke eher versteckt auf. Meiden Sie Plätze direkt an Straßen oder befahrbaren Wegen. Besser noch eignet sich etwas unwegsames Gelände. Zudem empfiehlt die Polizei die Behausungen auffällig zu gestalten und individuell zu markieren. Mehr Tipps und Infos gibt die Polizei im Internet unter www.polizei-beratung.de oder bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen.

++++0759309

Anna Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell