Ein Verletzter und 16.000 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls am Dienstag in Ulm.

Ein 45-Jähriger fuhr kurz vor 15 Uhr in der Olgastraße in Richtung Willy-Brandt-Platz. Er wollte nach links in die Keplerstraße abbiegen. Hier missachtete der Mann den Vorrang eines Mercedes, der ihm entgegen kam. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Der 20-jährige Fahrer des Mercedes erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Die drei Mitfahrer sowie der Skoda-Fahrer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den Schaden an den Fahrzeugen auf rund 16.000 Euro. Die Verkehrspolizei Laupheim (Tel. 07392/96300) hat die Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei: Als eine der wichtigsten Grundregeln im Straßenverkehr mahnt die Straßenverkehrsordnung zu ständiger Vorsicht und gegenseitiger Rücksicht. Verkehrsteilnehmer müssen jederzeit aufmerksam sein und Ablenkungen vermeiden. Jede Unaufmerksamkeit kann schwerwiegende Folgen haben. Weitere Hinweise erhalten Sie im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de und in Broschüren bei jeder Polizeidienststelle im Land.

