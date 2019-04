Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) (UL) Achstetten, Langenau - Ladung verloren

Bei einem Unfall am Samstag erlitt eine Radlerin in Achstetten leichte Verletzungen. Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstag in Langenau.

Wie der Polizei am Dienstag mittgeteilt wurde, war die 28-Jährige am Samstag mit dem Rad unterwegs. Sie fuhr von Burgrieden in Richtung Bronnen. An der Einmündung zur Landesstraße wollte die Frau abbiegen. Hierbei stürzte sie auf einer weißen Fläche und erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Sachschaden beträgt knapp 200 Euro. Auf der Straße war Kunstdünger gelegen. Den hatte ein Unbekannter verloren und nicht weggeräumt.

Auch am Dienstag führte verlorene Ladung zu einem Unfall. Hier sei gegen 15.15 Uhr ein Kipper von Albeck in Richtung Langenau unterwegs gewesen. Der unbekannte Fahrer habe am Ende des Gefälles stark gebremst. Hierdurch seien dem entgegenkommenden 54-Jährigen Steine auf seinen Suzuki geflogen. Laut Polizei (Tel. 0731/1880) beträgt der Sachschaden am Auto rund 500 Euro. Der Lkw-Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei warnt: Nicht oder schlecht gesicherte Ladung ist gefährlich. Der sichere Transport sollte daher immer selbstverständlich sein. Die Ladung ist so zu verstauen und zu sichern, dass sie nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen oder herabfallen kann. Denn sonst kann Ladung schnell zum gefährlichen Geschoss oder Hindernis werden.

