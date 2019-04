Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall mit kaputten Bremsen

Am Dienstag stieß in Göppingen ein Kleintransporter ein Auto die Böschung hinunter.

Ulm (ots)

Gegen 18.45 Uhr fuhr ein 36-Jähriger in Hohenstaufen in der Straße Im Stauch rückwärts. Als der Mann bremsen wollte reagierte sein Kleintransporter nicht. Der Fiat stieß gegen einen geparkten Ford, welcher deshalb einen Hang hinunter rollte. Das Auto blieb auf der Seite auf einer Mauer liegen. Auch der Transporter wäre beinahe den Hang hinab gefahren. Der Wagen setzte aber mit dem Unterboden noch auf dem Boden auf und hielt an. Beide Fahrzeuge mussten geborgen werden. Die Polizei fand einen Bremsbelag, der sich komplett gelöst hatte. Sie stellte den Transporter sicher, um ein Gutachten fertigen zu lassen. Das soll die genaue Ursache klären. Der Schaden am Ford beträgt rund 25.000 Euro, der am Fiat etwa 3.000 Euro.

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111

Polizeipräsidium Ulm

