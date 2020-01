Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Wallenhorst - Versuchter Einbruch in Gewerbebetrieb

Wallenhorst (ots)

Am Dienstagabend, zwischen 23:35 Uhr und 23:55 Uhr, versuchten vier unbekannte Täter in die Halle eines Gewerbebetriebes an der Borsigstraße einzudringen. Dazu machten sie sich gewaltsam an einem Rolltor der Halle zu schaffen. Auf das Firmengelände waren sie durch das Zerschneiden von zwei Maschendrahtzäunen gelangt. Die Alarmanlage vertrieb die ungebetenen Gäste. Wer Hinweise zu den Vorgängen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461 915300.

