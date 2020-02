Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täterinnen verschafften sich unter einem falschen Vorwand Zutritt in eine Wohnung. Warnhinweis der Polizei.

Salzgitter, Lebenstedt, Ostpreußenstraße, 06.02.2020, 11:30 Uhr.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde eine ältere Dame vor ihrer Wohnungstür von einer Täterin auf ihren Einkauf angesprochen. Nachdem die Geschädigte ihre Einkaufstasche vor der Tür abgestellt hatte, habe die Täterin der Frau die Hilfe angeboten. Insbesondere wollte die Täterin die Einkaufstasche in die Wohnung tragen. Nachdem die Täterin die Frau in ein Gespräch verwickelt hatte, konnte Sie schließlich die Geschädigte in die Wohnung begleiten. In einem Raum der Wohnung wurde die ältere Dame in ein Gespräch verwickelt. Nach einer kurzen Zeit habe die Geschädigte in ihrem Hausflur eine zweite Frau erkannt. Während des Gespräches habe offensichtlich die zweite Frau die Wohnung der Geschädigten durchsucht. Beide Frauen verließen anschließend die Wohnung. Die Geschädigte erkannte nunmehr, dass es offensichtlich zu einem Diebstahl gekommen war. Die Ermittlungen ergaben, dass die Täterinnen Bargeld und Schmuck in einer Höhe von ca. 6.000 Euro entwendet hatten. Die Geschädigte kann die Täterin wie folgt beschreiben:

Korpulent, ca. 1,60 m groß, auffällig geschminkt mit umrandeten Lippen, sah sehr gepflegt aus, graue Mütze, schwarze Jacke. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter 05341/18970.

Warnhinweis der Polizei: Lassen Sie niemals Fremde Personen ohne erkennbaren Grund in Ihre Wohnung und seien Sie aufmerksam. Vergewissern sie sich stets, ob Handwerker einen berechtigten Grund haben, Ihre Wohnung zu betreten. Halten Sie mit möglichen Auftraggebern stets eine Rücksprache.

Sie können zu jeder Zeit Ihre Polizei um Rat und Hilfe bitten. Bitte kontaktieren Sie in einem solchen Fall Ihre zuständige Polizei. Wir helfen Ihnen gerne.

