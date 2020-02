Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 07.02.2020

Peine (ots)

Falscher Handwerker entwendete Schmuck

Am Donnerstag, zwischen 14:40 Uhr und 14:50 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl bei einer 79-jährigen Peinerin in der Stormstraße. Ein unbekannter Mann klingelte an der Wohnungstür der Peinerin und gab sich als Handwerker aus. Unter dem Vorwand den Wasserdruck, aufgrund eines Rohrbruchs, überprüfen zu müssen gelangte er in die Wohnung. Anschließend gab er der Geschädigten offenbar die Aufgabe im Badezimmer nach dem Rechten zu sehen, während er arbeiten würde. Die Gelegenheit nutze er anscheinend, um sich in der Wohnung nach Wertgegenständen umzusehen. Wenige Minuten später verließ er die Wohnung wieder. Er entwendete diverse Schmuckstücke. Es entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: - Etwa 160 cm groß - Kräftige Statur - Ca. 35 Jahre alt - Bekleidet mit einer dunkelblauen Jeans und einer Weste Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei, Telefon 05171/9990, zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Wendeburg. Unbekannte Täter drangen, in der Zeit von Sonntag, 17:00 Uhr, bis Donnerstag, 18:15 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Konrad-Beste-Straße ein. Sie durchsuchten offenbar sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Schmuck der 37-jährigen Eigentümerin. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden in unbekannter Höhe.

Unbekannte zerkratzten Lack

Unbekannte Täter zerkratzten am Donnerstag, zwischen 13:00 Uhr und 14:15 Uhr, den Lack eines Audi A1, welcher auf dem Hagenmarkt geparkt war. Es entstanden Schäden an der hinteren linken Fahrzeugtür, in Höhe von etwa 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/999, zu melden.

Reifen eines Pferdeanhängers zerstochen

In der Zeit von Sonntag, 18:00 Uhr, bis Montag, 10:00 Uhr, zerstachen unbekannte Täter im Madamenweg alle vier Reifen eines Pferdeanhängers einer 33-jährigen Peinerin. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

