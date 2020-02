Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Elgersweier - Angefahren, Zeugenaufruf

Elgersweier (ots)

Am Montagmorgen kam es gegen 06.55 Uhr in der Ortsdurchfahrt Elgersweier in der Ortenaustraße bei dem dortigen Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge von einem aus Richtung Zunsweier heranfahrenden Renault angefahren wurde. Zum Unfallzeitpunkt sollen sich mehrere Personen an der angrenzenden Bushaltestelle aufgehalten haben. Die Fahrzeugführerin kümmerte sich unverzüglich um das Kind, um jedoch den genauen Unfallhergang ans Licht zu bringen, bitten die Beamten des Polizeipostens Hohberg um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07808 91480.

/jk

