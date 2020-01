Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg- Sachbeschädigung an PKW

Am 09. Januar 2020, zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, kam es in der Straße Zur Heimstätte in Cloppenburg zu einer Sachbeschädigung an zwei PKW. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte die Motorhaube eines Mercedes-Benz 180 sowie den Lack eines Mercedes CLK 240. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro. Bereits im Zeitraum vom 04. Januar 2020 und 05. Januar 2020 kam es an dem Mercedes Benz 180 zu einer Sachbeschädigung. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

