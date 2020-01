Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Sedelsberg - Straßenverkehrsgefährdung

Wie bereits in der Presse berichtet, kam es am 07.Januar 2020 zwischen Markhausen und Ellerbrock zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer eines weißen Skoda Yeti hatte zwischen 07.30 Uhr und 07.45 Uhr einen 44-jährigen PKW-Fahrer durch dichtes Auffahren bedrängt, diesen dann überholt und anschließend ausgebremst.

Aufgrund eines Zeugenaufrufs in der Presse meldeten sich weitere Verkehrsteilnehmer, denen dieser PKW durch rücksichtloses Verhalten aufgefallen war.

Ein weiterer Vorfall soll sich demnach am 07.Januar 2020, gegen 16.50 Uhr in der Hauptstraße in Sedelsberg zugetragen haben. Hier soll der Fahrzeugführer des weißen Yetis den PKW eines 55-jährigen Saterländers zunächst überholt haben und diesen vor einer Verkehrsinsel nach rechts abgedrängt haben. Der 55-jährige musste eine Vollbremsung durchführen, um einen Verkehrsunfall zu vermeiden. Da sich der Saterländer das Kennzeichen des Yetis gemerkt hatte, konnte ein 64-jähriger Lastruper als Fahrzeugführer ermittelt werden. Gegen den Lastruper wurden Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung im Straßenverkehr eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Weiterfahrt untersagt. Zeugen, die weitere Angaben zu den Vorfällen machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) in Verbindung zu setzen.

