POL-PDKH: Verkehrsunfall aufgrund einer Ölspur zwischen Dalberg und Wallhausen Verursacher der Ölspur gesucht

Wallhausen -L 239- (ots)

Am 18.12.2019 gegen 13:15 Uhr kam es auf der L 239 zwischen Dalberg und Wallhausen zu einem Verkehrsunfall bei dem ein PKW auf ölverschmutzter Fahrbahn in die dort befindliche Leitplanke rutschte.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten vor Ort fest, dass sich die Ölspur von der Ortsmitte von Wallhausen bis auf die L 239 in Höhe der sogenannten Wiesenmühle erstreckt. Die Spur verlief über beide Fahrspuren, so dass der Verursacher in beide Richtungen unterwegs gewesen sein muss. Hinweise zu dem Verursacher liegen derzeit trotz umfassender Ermittlungen nicht vor.

Wer kann Angaben zu dem Verursacher der Ölspur machen? Hinweise bitte an die Polizei Bad Kreuznach unter der Telefonnummer 0671-8811101 oder -100.

