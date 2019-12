Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Täterhinweise nach Körperverletzung gesucht

Bockenau (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Am Donnerstag, dem 12.12.2019, kurz vor 15.00 Uhr kam es auf dem Radweg zwischen Bockenau und Burgsponheim, noch im Bereich Bockenau zu einem Konflikt zwischen einem Radfahrer und einer Fußgängerin, die dort ihre beiden Hunde an Leinen ausführte. Im Zuge dieser Auseinandersetzung boxte der Radfahrer der schwangeren Frau zwei Mal ins Gesicht und in den Bauch. Der Radfahrer war Anfang bis Mitte 60 Jahre alt, 1,70m bis 1,75m groß, hatte graue Haare und war faltig im Gesicht. Er trug eine schwarze Radlerhose, eine schwarzrote Jacke , trug einen schwarzen Helm und benutzte ein schwarzes Fahrrad. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach, Tel. 0671-8811-100.

