Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Dreister Gerüstdiebstahl

Weinsheim, Kreuznacher Straße (ots)

In der Nacht vom 13.12.2019 auf den 14.12.2019 wurde ein frisch aufgebautes Baugerüst, von einer Baustelle in der Kreuznacher Straße in Weinsheim, gestohlen. Zudem wurde noch diverses Material aus dem Haus entwendet. Die Baustelle befindet sich direkt an der K98 und ist somit für den vorbeifahrenden Verkehr einsehbar. Es wurden insgesamt Teile in einem fünfstelligen Wert entwendet. Zeugen, die in besagter Nacht zum Beispiel auffällige Lastkraftwagen, Pritschenwagen oder sonstige hilfreiche Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich zeitnah bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

0671-8811-0

pibadkreuznach@polizei.rlp.de

