POL-ME: 88-Jährige mit "Glas-Wasser-Trick" bestohlen - Ratingen - 1909081

Am Donnerstag (12. September 2019) wurde eine 88 Jahre alte Frau aus Ratingen-Zentrum Opfer eines Trickdiebstahls, bei dem ein Unbekannter das Portemonnaie der Seniorin entwendete.

Gegen 13:40 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person an der Wohnungstür der Seniorin. Der Fremde trat in die Wohnung der Dame und bat um eine Spende. Als sie ihr Portemonnaie holte, fragte er sie nach einem Glas Wasser. Sie legte ihre Geldbörse zurück und ging in die Küche. Als sie zurückkehrte war der Mann bereits in unbekannte Richtung geflohen. Ihr schwarzes Portemonnaie, in der sich eine geringe Summe Bargelds, eine Debitkarte sowie diverse Zettel mit Telefonnummern befanden, war verschwunden.

Die Polizei bittet bei der Suche nach dem Mann mittels folgender Täterbeschreibung um Hinweise aus der Bevölkerung:

- zwischen 35 - 40 Jahren alt - circa 1,70 Meter groß - dunkle, krause Haare - trug dunkle Bekleidung - sprach gebrochen Deutsch - südländisches Aussehen

Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 / 9981-6210, jederzeit entgegen.

Vor dem Hintergrund dieser Tat rät die Kreispolizei Mettmann wiederholt zu großer Vorsicht und appelliert: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Seien Sie besonders wachsam, wenn Sie aufgefordert werden, Bargeld, Wertgegenstände oder sensitive Daten herauszugeben. Rufen Sie im Verdachtsfall die Polizei!

