POL-ME: Schwerer LKW-Unfall mit eingesetztem Rettungshubschrauber - Velbert - 1909079

Mettmann (ots)

Am Donnerstagnachmittag des 12.09.2019, gegen 14.20 Uhr, kam es auf der Straße Am Lindenkamp in Velbert-Mitte zu einem schweren Verkehrsunfall. Die umfangreichen Maßnahmen von Rettungsdienst und Feuerwehr am Unfallort sind aktuell immer noch nicht vollständig beendet.

Nach bisherigen, noch nicht abschließenden Erkenntnissen der Polizei (Stand 17.50 Uhr), befuhr der 53-jährige Fahrer eines großen Lastkraftwagens der Marke Iveco die innerstädtische Straße Am Lindenkamp in Velbert-Mitte, aus Richtung Mettmanner Straße kommend, in Fahrtrichtung Am Kostenberg. Dabei verlor er aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über den 12-Tonner. Der rote Iveco geriet nach links auf die Gegenfahrbahn, streifte dort zunächst den entgegenkommenden PKW Kia Venga einer dabei unverletzt gebliebenen 74-jährigen Fahrerin, bevor er mehrere hundert Meter dahinter endgültig nach links von der Straße abkam. Der LKW durchbrach eine Leitplanke, stürzte eine tiefe Böschung hinunter und prallte dabei mit großer Wucht gegen mehrere Bäume, welche die Fahrt des LKW schließlich endgültig stoppten. Der LKW-Fahrer wurde dabei im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt.

Nur mit schwierigen und langwierigen Bergungsarbeiten von Feuerwehr und Rettungsdienst konnte der Verunglückte aus dem im Frontbereich stark zerstörten Iveco befreit und geborgen werden. Unter notärztlicher Betreuung wurde der Schwerverletzte danach mit einem Hubschrauber abtransportiert, der dafür in der Nähe der Unfallstelle landete. Christoph 9 flog den Patienten in eine Duisburger Klinik, wo der Patient zur intensivmedizinischen Behandlung seiner Verletzungen verblieb. Nach ersten Berichten von Rettungskräften und behandelnden Ärzten besteht keine Lebensgefahr für den Patienten.

Die unmittelbar nach dem Unfall veranlasste Vollsperrung der Straße Am Lindenkamp dauert weiter an, da für die Bergung des LKW aus der tiefen Böschung schweres Gerät (Kran, Seilwinden, Hebewerkzeuge, etc.) benötigt wird.

