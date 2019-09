Polizei Mettmann

POL-ME: Versuchter Raub auf einen 22-Jährigen - Polizei sucht Zeugen - Mettmann - 1909076

Mettmann (ots)

Am Donnerstagmorgen (12. September 2019) kam es zu einem versuchten Raub-Delikt auf der Elberfelder Straße in Mettmann.

Gegen 06:00 Uhr war ein 22 Jahre alter Mettmanner zu Fuß in Richtung Stadtwald unterwegs, als er plötzlich von einer bislang noch unbekannten männlichen Person angegriffen und in ein Gebüsch geworfen wurde. Der Unbekannte schlug mit den Fäusten auf den 22-Jährigen ein und forderte ihn immer wieder auf, ihm sein Portemonnaie zu geben. Der Mettmanner wehrte sich jedoch erfolgreich. Der unbekannte Mann ließ schließlich von ihm ab und floh fußläufig in Richtung Leyer Straße.

Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun mittels folgender Täterbeschreibung nach dem bislang noch Unbekannten:

- circa 1,90 Meter groß - korpulente Figur - trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Hose und eine Mundbedeckung - sprach mit ost-europäischem Akzent

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 / 982-6250, jederzeit entgegen.

