Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Ohne gültige Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz unterwegs

Forbach (ots)

Im Zuge einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Gaggenau stellte sich am Sonntagnachmittag in der Schifferstraße heraus, dass eine Smart-Fahrerin nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Des Weiteren war an dem Smart ein entstempeltes Kennzeichen angebracht, welches zuvor für einen Mercedes ausgegeben war. Nun stehen der 35-Jährigen Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ins Haus.

