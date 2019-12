Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit getötetem PKW-Fahrer

Frei-Laubersheim, B428 (ots)

Am Mittwoch, 18.12.2019, gegen 12.30 Uhr ereignete sich auf der B428 ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 67-jähriger PKW-Fahrer befuhr die B428 aus Richtung Hackenheim kommend in Fahrtrichtung Frei-Laubersheim. Auf gerader Strecke geriet der PKW-Fahrer aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden LKW. Der PKW-Fahrer verstarb an der Unfallstelle. Die B428 ist derzeit aufgrund der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.badkreuznach



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell