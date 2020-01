Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe- Einbruch in Zahnarztpraxis

Zwischen dem 08. Januar 2020, 16.00 Uhr, und dem 09. Januar 2020, 07.20 Uhr, kam es in der Straße Am Hellegarten in Friesoythe zu einem Diebstahl aus einer Zahnarztpraxis. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zur Praxis. Nach den derzeitigen Ermittlungen erlangten die Täter kein Diebesgut. Der Gesamtschaden ist bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

