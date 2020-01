Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt- Versuchter Diebstahl aus Transporter

Am 09. Januar 2020, 05.12 Uhr, kam es in der Visbeker Straße in Goldenstedt zu einem versuchten Diebstahl aus einem Transporter. Bislang unbekannte Täter versuchten über eine Tür des Kleintransporters in den verschlossenen Innenraum zu gelangen. Hierbei wurde eine installierte Alarmanlage ausgelöst. Die Täter erlangten kein Diebesgut. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Nadine Luttmann, PKin

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell