Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Mit Messer bedroht, Zeugenaufruf

Achern (ots)

Am Samstagabend kam es bei einem Einkaufsmarkt in der Hauptstraße in Achern zu einem gefährlichen Vorfall mit einem Messer. Ein noch unbekannter Mann schrie im Kassenbereich eine Kassiererin an, dass sie eine zweite Kasse öffnen soll. Eine 36-jährige Kundin sprach daraufhin den aggressiven Mann an und versuchte ihn zu beruhigen. Der in Rasche geratene Mann drohte der Schlichterin mit Schlägen. Als die 36-Jährige das Geschäft verließ, lief der Mann mit einem geöffneten Klappmesser auf die Frau zu und kündigte ihr an, dass er sie abstechen werde. Ein bislang unbekannter Helfer erkannte die gefährliche Situation, stellte sich vor die Frau und veranlasste den bewaffneten Mann so dazu, die Flucht zu ergreifen.

Nun erbitten die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch um Hinweise zu dem Vorfall und zu den beiden Unbekannten unter der Telefonnummer 07841-70660.

