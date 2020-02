Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 06.02.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Die Polizei sucht den Geschädigten zu einem Unfall in Salzgitter-Bad.

Salzgitter, Bad, An der Erzbahn, Kundenparkplatz eines Einkaufscenters, 09.12.2019, 16:00 Uhr.

Die Polizei berichtet heute von einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 09.12.2019 ereignet hatte. Nach bisherigen Ermittlungen kam es während eines Parkvorganges auf dem Parkplatz eines Einkaufscentrums zu einem Verkehrsunfall. Eine 65-jährige Fahrerin eines BMW streifte beim Einfahren in eine Parkbox ein neben ihr stehendes und derzeit unbekanntes Fahrzeug. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass das geparkte Fahrzeug, ein mutmaßlicher älterer grauer VW Golf, hierdurch beschädigt wurde. Schäden könnten am hinteren Stoßfänger bzw. Kotflügel verursacht worden sein.

Die Fahrerin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt sei die Fahrerin offensichtlich alkoholisiert gewesen. Nach ca. 2 Stunden habe sie sich schließlich selbst bei der Polizei angezeigt. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher. Insbesondere sucht die Polizei den Geschädigten Halter des mutmaßlichen grauen VW Golf. Bitte melden sie sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle/Öffentlichkeitsarbeit

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897-104

E-Mail: pressestelle@pi-sz.polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell