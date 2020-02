Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 06.02.2020

Peine (ots)

Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Gemeinde Lengede. In der Zeit von Dienstag, 09:00 Uhr, bis Mittwoch, 08:30 Uhr, versuchten unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im Meerackerring einzudringen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht und sie entfernten sich unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lengede, 05344/915670, zu melden.

Einbrecher flohen ohne Diebesgut

Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, zwischen 18:00 Uhr und 18:20 Uhr, gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Sedanstraße ein. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt. Entwendet wurde offenbar nichts. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Peine, Telefon 05171/9990, zu melden.

Fahrradfahrerin nach Unfall leicht verletzt

Am Mittwochmorgen, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Straße "Am Silberkamp" zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 17-jährige Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Eine 81-jährige Peinerin bog mit ihrem Hyundai von der Stra0ße "Am Silberkamp" nach rechts in die Hans-Gallinis-Straße ein. Hierbei übersah sie offenbar die ihr entgegenkommende Radfahrerin. Es kam zu einem Zusammenstoß infolgedessen die Radfahrerin stürzte und sich leicht verletzte. Sie wurde im Klinikum Peine medizinisch versorgt. Es entstanden Schäden in unbekannter Höhe am PKW und am Fahrrad.

Fahrer entfernte sich unerlaubt nach Verkehrsunfall

Gemeinde Ilsede. In der Zeit von Montag, 16:00 Uhr, bis Dienstag, 11:00 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Bergmannsweg. Aus bislang ungeklärter Ursache touchierte er offenbar einen am Straßenrand geparkten Nissan eines 37-jährigen Ilseders. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerkannt und ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Nissan wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Ilsede, Telefon 05172/410930, zu melden.

