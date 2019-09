Bundespolizeidirektion München: Kofferdieb festgenommen: 21-Jähriger mit bekannter Masche sehr erfolgreich - hoher Sachschaden

Bundespolizeidirektion München

Ein 21-Jähriger, dem Montagmorgen (2. September) im Hauptbahnhof München zahlreiche Diebstähle angelastet wurden, konnte von Bundespolizisten nach Videoauswertungen bereits kurz nach den Taten festgenommen werden. Bei den bisher bundesweit angezeigten Diebstählen dürfte ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Eine 82-jährige Deutsche berichtete an in Uniform zum Dienst fahrende Beamte der Bundespolizeiinspektion München am Bahnsteig des Hauptbahnhofes, dass sie kurz zuvor gegen 06:40 Uhr in einem abfahrbereiten TGV bestohlen worden war. In ihrer roten Reisetasche befanden sich auch etliche wertvolle Schmuckstücke, z.T. historischer Herkunft.

Bei der Auswertung von Videobildern konnte tatsächlich ein Mann erkannt werden, der im Schließfachbereich besagte rote Tasche durchwühlte, Gegenstände entnahm und die Tasche anschließend dort ablegte. Aufgrund der Fahndungsbilder konnte der 21-Jährige gegen 07:15 Uhr von einer Streife der Deutschen Bahn Sicherheit am Querbahnsteig erkannt und von Bundespolizisten festgenommen werden.

Bei der Durchsuchung seines Rucksackes auf der Dienststelle am Gleis 26 wurden etliche Schmuckstücke der 82-Jährigen aus Bogenhausen aufgefunden. Sie hatte sehr großes Glück, dass der Täter samt Beute schnell gefasst wurde.

Im Laufe des Tages meldeten sich weitere Geschädigte, die am Vormittag im Hauptbahnhof München bestohlen worden waren. Darunter u.a. Reisende aus Karlsruhe und Mannheim, denen beim Einsteigen Gepäckstücke abhandengekommen waren. Teilweise wurden auch mehrere Gepäckstücke herrenlos im Hauptbahnhof aufgefunden. Bis heute Morgen zeigten sieben Personen Diebstähle bei Bundespolizeidienststellen an. Darunter auch ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn. Alle Betroffenen hatten im Zeitraum von 5 bis 7 Uhr im TGV 9576, den ICEs 802, 1214, 2266 sowie dem RJ 61 ihr Reisegepäck im Zug abgestellt, das offensichtlich in einem kurzen, unbeaufsichtigten Moment entwendet worden war.

In allen Fällen nutzten der oder die Täter die Einstiegsphase und den Moment kurz vor Abfahrt der Züge. Er bzw. sie durchstreiften die Züge und nahmen das Reisegepäck an sich um damit an der nächsten Türe den Zug schnellstmöglich zu verlassen. Ein altbekannter Trick vor dem die Bundespolizei auch diesmal wieder warnt:

Lassen Sie ihr Gepäck bitte nie unbeaufsichtigt! Seien Sie bei Hilfeleistungen beim Einstieg stets achtsam! Achten Sie insbesondere auf Anrempelsituationen! Informieren Sie, wenn der Ernstfall eines Verlustes eingetreten ist, umgehend das Zugbegleitpersonal bzw. die Polizei!

Im vorgeschilderten Fall konnte - vor allem dank der sofortigen Meldung, der Täter erkannt und schnell festgenommen werden. Der 21-jährige Deutsche aus Neumarkt Sankt Veit, gegen den bereits im Juni 2019 im Hauptbahnhof in München wegen Diebstahls ermittelt wurde, wird nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I heute wegen gewerbsmäßigen Diebstahl dem Haftrichter vorgeführt.

Ob er allein handelte oder wie im Juni mit einem Mittäter unterwegs war, ist ebenso Gegenstand der Ermittlungen wie die Feststellung der Schadenshöhe und ob er für alle bisher angezeigten Diebstähle verantwortlich ist.

Reisende, die am Morgen des 2. September 2019 in der Zeit von 5 bis 7 Uhr am Hauptbahnhof in München, am Querbahnsteig, an den Bahnsteigen 11 bis 26 oder auch in abfahrbereiten Zügen bestohlen worden sind, und noch keine Anzeige getätigt haben, werden gebeten, sich schnellstmöglich bei der Bundespolizeiinspektion München unter der Rufnummer 089/515550-111 zu melden.

