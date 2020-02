Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schutterwald - Radfahrer nach Abbiegeunfall leicht verletzt

Schutterwald (ots)

Ein 69 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Sonntagvormittag infolge einer Kollision mit einer Autofahrerin leicht verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat eine 40 Jahre alte Opel-Lenkerin den Radler gegen 10:30 Uhr zunächst überholt und wollte anschließend im Pater-Haas-Weg nach rechts abbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem 69-Jährigen, der in Begriff war, geradeaus zu fahren. Der Senior musste mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden beziffert sich nach ersten Schätzungen auf etwa 1.000 Euro.

/wo

