Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruchdiebstähle in Firmen - Zeugen gesucht!

Luckenbach (ots)

In der Nacht vom 29.01.2020, 21:00 Uhr, auf den 30.01.2020, 06:00 Uhr, wurde im Industriegebiet in der Leystraße in Luckenbach in zwei dortige Firmen eingebrochen.

Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet hier um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat im fraglichen Zeitraum in Luckenbach verdächtigte Wahrnehmungen gemacht? Können Angaben zu auffälligen Personen oder Fahrzeugen gegeben werden?

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 02662-9558-0 an die Polizeiinspektion Hachenburg, oder jede andere Polizeidienststelle.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell