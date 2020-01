Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht

Streithausen-L288 (ots)

Am 29.01.2020, gegen 19.30 Uhr kam es auf der L288 in Höhe der Abfahrt Marienstatt zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr: Der hier Geschädigte befuhr mit seinem PKW die L288 von Hachenburg kommend in Fahrtrichtung Betzdorf, als ihm etwa in Höhe der Abfahrt Marienstatt zwei PKWs entgegen kamen. Der Hintere der beiden war gerade dabei den vor ihm fahrenden PKW zu überholen, als der Geschädigte und der Überholer sich begegneten. Hierbei stießen die jeweils linken Außenspiegel des PKWs des Geschädigten und des Überholers zusammen. Nur das Ausweichmanöver des Geschädigten in den rechtsseitigen Straßengraben konnte einen Frontalzusammenstoß verhindern. Der Unfallverursachende Überholer flüchtete von der Unfallstelle. Wer kann Hinweise zu dem Unfallverursacher geben?

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662/9558-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell