Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Fußgänger begibt sich in Gefahr

Schwere Verletzungen erlitt am Donnerstagmorgen ein Fußgänger bei einem Unfall in Amstetten.

Ulm (ots)

Laut Polizeiangaben wollte der 64-Jährige gegen 7.15 Uhr die Hauptstraße überqueren, um zu seinem Auto zu gelangen. Er betrat die Fahrbahn und blieb etwa in der Mitte stehen, weil aus Richtung Geislingen ein Lastwagen kam. Aus der Gegenrichtung kam ein 69-Jähriger Autofahrer. Der streifte den Fußgänger seitlich mit seinem Jeep, worauf dieser stürzte und vom Laster erfasst wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Polizei (Tel. 07335/96260) hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Auto beträgt etwa 2.000 Euro. Die Strecke war zur Unfallaufnahme etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. Jeder Verkehrsteilnehmer hat sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird". So lautet die Grundregel für alle Verkehrsteilnehmer. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

