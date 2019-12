Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren u. Laichingen - Tageswohnungseinbrüche

In zwei Häuser brachen unbekannte Täter am Montagnachmittag ein.

Ulm (ots)

Über eine aufgehebelte Terrassentüre drangen unbekannte Täter zwischen 16.00 und 20.00 Uhr in ein Haus im Weißer Weg in Seißen ein. Sie durchsuchten die Räume und verschwanden mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro. Ebenfalls im Laufe des frühen Abends hebelten Unbekannte die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Straße Im Sonnenwinkel in Laichingen auf. Dort machten sie jedoch keine Beute. Das Polizeirevier Ehingen nahm in beiden Fällen die Ermittlungen auf und sicherte Spuren.

