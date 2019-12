Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Straßenbahn rammt Pkw

Schwere Verletzungen zog sich ein Autofahrer zu, als er das Rotlicht einer Ampel missachtete und deshalb von einer Straßenbahn gerammt wurde.

Am Montag gegen 16.00 Uhr befuhr ein 74-Jähriger mit seinem Auto die Böfinger Straße stadteinwärts. Er wollte nach links zu den Messehallen abbiegen. Deswegen ordnete er sich auf dem Fahrstreifen für Linksabbieger ein. Aber anstatt vor der für ihn Rotlicht zeigenden Ampel zu warten, beschleunigte er und bog ab. Eine Straßenbahn, die ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war, rammte den abbiegenden Pkw. Der Autofahrer zog sich bei dem Zusammenstoß schwere Verletzungen zu, seine 67 Jahre alte Beifahrerin wurde leicht verletzt. Zum Glück blieben die Fahrgäste in der Straßenbahn und deren Fahrer unverletzt. Der entstandene Schachschaden beträgt ca. 30.000 Euro.

