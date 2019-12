Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Einbruch in eine Bäckereifiliale - fünf versuchte Einbrüche in weitere Geschäfte

Friedland (ots)

Am 15.12.2019 gegen 02:50 Uhr haben Zeugen der Polizei mitgeteilt, dass es gegenwärtig zu einem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Rudolf-Breitscheidstraße in Friedland kommt. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Tatverdächtigen nicht mehr vor Ort. Auch die unmittelbare Absuche in der Umgebung des Tatortes hat nicht zum Auffinden der Täter geführt. Nach Auskunft der Zeugen sind zwei dunkel gekleidete Personen unmittelbar nach dem Anruf an die Polizei mit einem dunklen PKW Kombi mit hoher Geschwindigkeit vom Parkplatz hinter dem dortigen Supermarkt über die Große Wollweberstraße in Richtung Anklam/ Schwichtenberg gefahren.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben die beiden unbekannten Tatverdächtigen zunächst versucht, gewaltsam in zwei Physiotherapiepraxen, ein Sanitätshaus, ein Friseur und eine Firma in der Rudolf-Breitscheidstraße einzubrechen. In den genannten fünf Fällen ist es aber bei Einbruchsversuchen geblieben.

Anschließend haben sich die beiden Tatverdächtigen gewaltsam Zutritt zu der Bäckereifiliale verschafft und diese nach Bargeld durchsucht. Die Täter haben Bargeld in bisher unbekannter Höhe entwendet. Der entstandene Sachschaden beträgt zudem ca. 3.000 Euro.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Zeugen, die Angaben zu den beiden Tatverdächtigen, dessen Fluchtfahrzeug oder andere sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Friedland unter 039601-300 224 oder unter www.polizei.mvnet.de.

Rückfragen bitte an:

Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell