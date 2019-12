Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Wohnungseinbruchsdiebstahl in der Ihlenfelder Vorstadt

Neubrandenburg (ots)

In der Zeit vom 12.12.2019 bis zum 15.12.2019 ist es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Ihlenfelder Straße in Neubrandenburg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung im Erdgeschoss des Hauses verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar durchsucht. Dabei haben die Täter eine große Unordnung hinterlassen. Auf Grund dessen kann derzeit noch nicht gesagt werden, ob und was entwendet wurde bzw. wie hoch der entstandene Schaden ist.

Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden im Kriminalkommissariat Neubrandenburg aufgenommen. Dabei wurde bekannt, dass die Tatzeit möglicherweise am Nachmittag des 15.12.2019 gewesen sein könnte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Einbruchsdiebstahl bzw. den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.

