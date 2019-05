Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Schwerer Unfall auf der A5 Renchen

Renchen (ots)

Am Mittwochabend kam es auf der A5 zwischen Appenweier und Achern, in Höhe Renchen, zu einem Auffahrunfall mit 2 beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Nur ein paar hundert Meter hinter dem ersten Unfall ereignete sich im gleichen Zeitraum ein weiterer Auffahrunfall, in den fünf Fahrzeuge verwickelt waren. Zwei Personen wurden in ihren Pkws eingeklemmt. Eine Person musste schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Wegen der Unfallaufnahme ist die A5 derzeit voll gesperrt.

