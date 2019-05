Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, L 85 - Unfall mit hohem Sachschaden

Rheinmünster (ots)

Ein Unfall auf der L 85 hat in den frühen Mittwochmorgenstunden an der Einmündung zur K 3739 zu einem Sachschaden von über 30.000 Euro geführt. Ein 22 Jahre alter BMW-Fahrer wollte nach bisherigen Erkenntnissen gegen 5.45 Uhr von Schwarzach kommend nach links in die Kreisstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit dem entgegenkommenden Seat eines 25-Jährigen. Der BMW-Lenker versuchte noch dem drohenden Unheil durch eine Lenkbewegung nach rechts auszuweichen, stieß hierbei allerdings mit einem zwischenzeitlich rechts neben ihm befindlichen Renault eines 74-Jährigen zusammen. Trotz der heftigen Kollision zwischen dem BMW und des Seat blieb es beim Blechschaden.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell