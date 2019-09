Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Wer hat Grünlicht ? Polizei sucht Zeugen

Bretten (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich kurz vor Mitternacht an der ampelgeregelten Einmündung Pforzheimer Straße / Wilhelmstraße in Bretten ein Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker wollte hierbei von der Pforzheimer Straße nach links in die Wilhelmstraße und eine 18-jährige Pkw-Führerin von der Wilhelmstraße nach links in die Pforzheimer Straße einbiegen. Es kam zum Zusammenstoß und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Beide Fahrzeuglenker machen widersprüchliche Angaben zum Unfallhergang, insbesondere zur Ampelschaltung. Zeugen des Unfallherganges werden ersucht sich mit dem Polizeirevier Bretten unter der Rufnummer 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

