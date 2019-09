Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Karlsruhe - Wiederholt Reifen an Auto zerstochen - Polizei bittet um Hinweise

Karlsruhe (ots)

Bereits zum vierten Mal wurden am selben Auto in der Karlsruher Waldstadt alle Reifen zerstochen. Zuletzt war der weiße Peugeot auf dem Parkplatz in Nähe des Waldstadtzentrums auf Höhe des Altenheims geparkt, als ein oder gar mehrere bisher unbekannte Täter am Mittwoch, dem 25.09.2019, das Auto zwischen 08.15 Uhr und 15.00 Uhr den Schaden von etwa 500 Euro verursachten.

Wer vor diesem Hintergrund verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt unter 0721/967180 zu melden.

