Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA)Zeutern - Diebstahl zweier historischer Motorräder und eines historischen Mofas in Zeutern - Polizei bittet um Hinweise

Zeutern (ots)

In einem derzeit unbewohnten Haus in der Gartenstraße von Zeutern hauste eine bislang unbekannte Gruppierung wie die Vandalen. Unter anderem wurde vermutlich in der Nacht zum Freitag (20.09.2019) von denselben ein historisches Motorrad mit Beiwagen entwendet.

Der Seitenwagen konnte an dem Freitagmorgen auf dem alten Friedhof in Zeutern aufgefunden werden. Das Motorrad stellte man am 24.09.19 auf dem Parkplatz hinter der Sparkassenfiliale Zeutern unter einer rosa Decke sicher.

Nach wie vor fehlt aber jede Spur von einer gleichfalls gestohlenen NSU-Quick sowie einer silbernen Kreidler Flory mit Automatikgetriebe.

Der Polizeiposten Ubstadt-Weiher bittet um Hinweise zu den Personen, die sich im unbewohnten Haus in der Gartenstraße aufhielten sowie zu den noch fehlenden Zweirädern. Hinweise nimmt hierzu das Polizeirevier Bad Schönborn unter 07253/80260 entgegen.

